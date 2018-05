Serbien: Ministerpräsidentin pfeift Verteidigungsminister zurück

Serbiens Ministerpräsidentin Ana Brnabic hat sich von ihrem Verteidigungsminister Aleksandar Vulin, der am Montag einen möglichen Wechsel in der Außenpolitik Belgrads angedeutet hatte, distanziert. "Serbien hat ein klares strategisches Ziel und das ist die EU-Eingliederung", betonte Brnabic laut der Tageszeitung "Vecernje novosti" (Dienstagsausgabe).

Vulin hatte am Montag erklärt, dass es an der Zeit sei, über eine Änderung der Prioritäten der serbischen Außenpolitik nachzudenken. Besonders die Tatsache, dass für die Europäische Union die Lösung des Kosovo-Problems Schlüsselfrage für einen möglichen EU-Beitritt Serbiens ist, stört Vulin. Der Verteidigungsminister ist für seine häufigen Kommentare zur Außenpolitik Serbiens bekannt. Seine Partei, die Sozialisten, sind kleiner Bündnispartner der Serbischen Fortschrittspartei (SNS). In regierungskritischen Medien, aber auch in Oppositionsreihen wird Vulin häufig als inoffizielles Sprachrohr von Präsident Aleksandar Vucic bezeichnet. Er sage das, was Vucic denke, allerdings nicht zu sagen wage, heißt es in einigen Zeitungskommentaren.