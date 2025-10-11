Selenskyj drängt Trump zu Friedensvermittlungen für Ende im Ukraine-Krieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump in einem Telefonat zu Friedensvermittlungen für ein Ende des Ukraine-Krieges gedrängt. "Wenn ein Krieg in einer Region beendet werden kann, dann können sicherlich auch andere Kriege gestoppt werden, auch der russische Krieg", erklärte Selenskyj am Samstag im Onlinedienst Facebook mit Blick auf diesen von Trump vermittelten Waffenstillstand zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas.

"Positives" Gespräch mit Trump: Selenskyj fordert Ende des Ukraine-Krieges

Das Gespräch mit Trump sei "sehr positiv" gewesen, erklärte Selenskyj. Er habe dem US-Präsidenten "zu seinem Erfolg und dem Abkommen im Nahen Osten gratuliert, das er erzielen konnte und das ein herausragender Erfolg ist".