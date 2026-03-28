Selenskij vereinbarte Verteidigungskooperationen mit Golfstaaten

Nach einem Abkommen mit Saudi-Arabien hat sich die Ukraine nach eigenen Angaben auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar auf eine Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung verständigt. Es gehe unter anderem um den Austausch von Expertise bei der Abwehr von Raketen und unbemannten Flugsystemen, teilte Katars Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Abkommen wurde bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij vorgestellt.

Selenskij war aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.