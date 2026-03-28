Selenskij vereinbarte Verteidigungskooperationen mit Golfstaaten
Nach einem Abkommen mit Saudi-Arabien hat sich die Ukraine nach eigenen Angaben auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar auf eine Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung verständigt. Es gehe unter anderem um den Austausch von Expertise bei der Abwehr von Raketen und unbemannten Flugsystemen, teilte Katars Verteidigungsministerium am Samstag mit. Das Abkommen wurde bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij vorgestellt.
Selenskij war aus den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist. Dort hatte er den Präsidenten, Scheich Mohammed bin Sajid al-Nahjan, getroffen und ebenfalls eine Kooperation vereinbart. Die Einzelheiten dieses Abkommens würden noch ausgearbeitet, teilte Selenskij mit. Die staatliche Nachrichtenagentur der Emirate, WAM, meldete, auch über ein umfassendes Wirtschaftsabkommen sei gesprochen worden.
Selenskij war auf seiner Reise in die Golfregion am Donnerstag in Saudi-Arabien eingetroffen. Dort schloss er ebenfalls ein Verteidigungsabkommen.
Die Ukraine hat im Krieg gegen Russland ihre Fähigkeiten zur Drohnenabwehr stark ausgebaut. Sie hat bereits Spezialisten als Berater in Länder der Golfregion entsandt, die als US-Verbündete seit Wochen vom Iran attackiert werden und dabei oft teure Raketen zur Drohnenabwehr nutzen. Hintergrund von Selenskijs Reise in die Golfregion ist die Ungewissheit über künftige US-Militärhilfen für die Ukraine. Der Krieg der USA mit dem Iran schürt Befürchtungen, die Vereinigten Staaten könnten ihre Waffenlieferungen an die Ukraine wegen eigenen Bedarfs einschränken.
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