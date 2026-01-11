Ausland

Selenskij: "Bewusster, zynischer Terror von Russland gegen die Menschen"

Wolodymyr Selenskyj mit Headset vor den Flaggen der Ukraine und Polens.
Der ukrainische Präsident reagierte auf die schweren Luftangriffe. Russland setzte binnen einer Woche rund 1.100 Drohnen, 890 gelenkte Fliegerbomben und 50 Raketen ein.
11.01.26, 12:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij hat Russland nach den schweren Luftangriffen diese Woche gezielten Terror vorgeworfen. Das russische Militär habe innerhalb der vergangenen Woche rund 1.100 Drohnen, 890 gelenkte Fliegerbomben und 50 Raketen und Marschflugkörper, darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik, gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb er am Sonntag in sozialen Netzwerken. "Auf Ziele, die keine militärische Bedeutung haben: Energieanlagen und Wohnhäuser."

Ukraine: Sicherheitsabkommen mit USA laut Selenskij fast fertig

Moskau habe extra das frostige Wetter abgewartet, um den einfachen Ukrainern das Leben so hart wie möglich zu machen. "Das ist bewusster, zynischer russischer Terror gegen die Menschen", argumentierte Selenskij. Seine Worte illustrierte er mit Videoausschnitten von Drohnenschäden ziviler Objekte in Kiew und Umland sowie in den Regionen Charkiw, Cherson, Dnipropetrowsk, Donezk, Odessa, Saporischschja und Tschernihiw. Bilder aus dem westukrainischen Lwiw, wo die Oreschnik-Rakete eingeschlagen war, waren nicht zu sehen.

Selenskij kann sich Ende des Ukraine-Krieges bis Mitte 2026 vorstellen

Der Kreml stellt die andauernde Bombardierung der Ukraine als Schläge gegen ausschließlich militärisch relevante Objekte dar, auch wenn unter der Zerstörung von Kraftwerken die Zivilbevölkerung leidet. Moskau hat zuletzt seinerseits Terrorvorwürfe gegen Kiew erhoben, weil die Ukraine angeblich eine Drohnenattacke auf eine der Residenzen von Präsident Wladimir Putin lanciert hat. Putin hat vor knapp vier Jahren den Krieg gegen die Ukraine befohlen.

Mehr zum Thema

Ukraine Russland Wladimir Putin
Agenturen, best  | 

Kommentare