Selenskij: Ukraine-Friedensgespräche in kommender Woche

Die nächste Runde der von den USA vermittelten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij auf kommende Woche verschoben worden.

Themen sollen ein Gefangenenaustausch sowie ein mögliches Gipfeltreffen der Staatschefs sein, teilte Selenskij am Dienstag Reportern über den Kurznachrichtendienst WhatsApp mit.