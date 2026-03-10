Selenskij: Ukraine-Friedensgespräche in kommender Woche
Die Türkei sei bereit, das Treffen auszurichten.
Die nächste Runde der von den USA vermittelten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ist nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskij auf kommende Woche verschoben worden.
Themen sollen ein Gefangenenaustausch sowie ein mögliches Gipfeltreffen der Staatschefs sein, teilte Selenskij am Dienstag Reportern über den Kurznachrichtendienst WhatsApp mit.
Die Türkei ist nach Angaben des ukrainischen Präsidenten bereit, die nächste Runde der Friedensgespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA auszurichten. Dies habe ihm der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat gesagt, schrieb Selenskyj auf Facebook. "Wir schätzen diese Initiative und hoffen, dass sie Ergebnisse bringen kann."
