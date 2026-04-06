Ausland

Selenskij schlägt Russland Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen vor

Der Vorschlag sei bereits über US-Vermittler an Moskau übermittelt worden.
06.04.2026, 21:20

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SYRIA-UKRAINE-RUSSIA-CONFLICT-WAR-DIPLOMACY

Die Ukraine hat Russland eine Teilwaffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angeboten. "Wenn Russland bereit ist, die Angriffe auf unsere Energieanlagen einzustellen, sind wir bereit, spiegelbildlich zu antworten", sagte Präsident Wolodymyr Selenskij in einer Videobotschaft. Dieser Vorschlag sei bereits über die US-Vermittler an Moskau übermittelt worden. Zuvor hatte Selenskij demnach neue Angriffe auf Objekte im russischen Hinterland mit dem Oberkommando besprochen.

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Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. Russland greift dabei seit Jahren regelmäßig ukrainische Kraftwerke und Umspannwerke mit Raketen und Kampfdrohnen an, um die Stromversorgung zu stören. Das ukrainische Militär attackierte im Gegenzug vor allem mit Drohnen immer erfolgreicher russische Raffinerien und Hafenanlagen. Die russischen Exportkapazitäten für Erdöl wurden dadurch Medienberichten nach bereits empfindlich geschädigt.

Ukraine
Agenturen  | 

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