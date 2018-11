Seehofer soll bald Rücktritt als CSU-Chef bekanntgeben

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will laut einem Medienbericht am Wochenende seinen Rücktritt als Chef der bayerischen CSU bekanntgeben. Das berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" laut Vorausmeldung vom Mittwoch mit Berufung auf Vertraute des Politikers. Er wolle aber als Innenminister in der Regierung bleiben.

Seehofer war wegen des Verlusts der absoluten Mehrheit seiner Partei bei der Bayern-Wahl im Oktober zuletzt vermehrt unter Beschuss geraten. Nach der Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende Oktober, ihren Posten als Chefin der Schwesternpartei CDU abzugeben, hatten sich diese noch verstärkt.