Sebastian Kurz stellt sich dem EU-Parlament

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Es ist die erste große politische Hürde, die Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstagvormittag nehmen muss: Er tritt mit einer Rede im Plenum des Europäischen Parlaments auf. Das ist im Prinzip nichts Ungewöhnliches, weil jede amtierende EU-Präsidentschaft ihr Programm den EU-Abgeordneten vorstellt.

Für Kurz jedoch ergeben sich daraus zwei Herausforderungen: Einmal eine möglicherweise heftige Debatte nach seinem Auftritt, die Methode "Message Control" funktioniert in der europäischen Volksvertretung nicht, weil sich die Abgeordneten das kaum gefallen lassen werden. Zum anderen wird Kurz wohl zum Asyl-Kompromiss zwischen CDU und CSU Stellung nehmen müssen, der - wie Oppositionspolitiker in Deutschland und Österreich kritisieren - zu Lasten Österreichs und der EU geht. Ob Kurz diesem Kompromiss mit sogenannten Transitzentren an der österreichisch-bayerischen Grenze zustimmt, ist offen. Bisher hat er sich dazu nicht detailliert geäußert.

Nach einer Begrüßung durch Parlamentspräsident Antonio Tajani kommt der Auftritt von Kurz, anschließend folgen die Fragen der Abgeordneten. Die Redner-Liste ist bereits festgelegt, und darauf finden sich Schwergewichte, wie der Liberalen-Chef Guy Verhofstadt.

Kurz' Vorredner, der scheidende bulgarische Ratspräsident Boiko Borissow, hat Österreich für die Ratspräsidentschaft alles Gute und gutes Gelingen gewünscht, denn das sei auch gut für Europa.

"Buon Giorno, Antonio, Bonjour Jean-Claude", sagte Kurz zu Beginn. Er beginnt seine Rede mit einem Hinweis auf dies Staffelübergabe von Bulgarien an Österreich auf der Planai über Schladming.

Für ihn sei Europa immer etwas Selbstverständliches gewesen. Nun müsse er feststellen, dass Europa viele große Herausforderungen zu bewältigen habe. Wirtschaftlich das Aufstreben von Mächten wie China, im Inneren der Brexit und andere Prozesse des Auseinanderdriftens, die Segnungen der EU seien "nicht gottgegeben".

"Die Grundfreiheiten sind Grundlage Europas und nicht verhandelbar", sagt Kurz. Das Lebensmodell der Europäischen Union sei "abhängig von unseren Grundrechten aber auch von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit", sagt der Bundeskanzler und weist auf die Herausforderungen durch die Digitalisierung hin.