Scotland Yard will ungeschwärzte Epstein-Akten

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Die Polizei in Großbritannien will einem Bericht zufolge die ungeschwärzten Epstein-Akten aus den USA anfordern. Das sagte Scotland-Yard-Chef Mark Rowley dem australischen Sender ABC zufolge. Sein Büro stehe im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Ex-Prinz Andrew und den früheren Minister und Botschafter Peter Mandelson im Kontakt mit dem US-Justizministerium, so Rowley demnach. Er fügte hinzu: "(...) ab einem gewissen Stadium werden wir die ungeschwärzten Beweise brauchen". Anklagen liegen in beiden Fällen aber noch keine vor.

Vertrauliche Informationen weitergeleitet? Sowohl Ex-Prinz Andrew (66) als auch der Labour-Veteran Mandelson (72), der im vergangenen Jahr zum britischen Botschafter in den USA ernannt und dann abberufen wurde, stehen im Verdacht, vertrauliche Informationen an den inzwischen verstorbenen US-Geschäftsmann und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein weitergeleitet zu haben. Das legen E-Mails aus den kürzlich in den USA veröffentlichten Epstein-Akten nahe. Beide wurden kurzzeitig festgenommen. Andrew soll die Informationen in seiner Rolle als früherer Handelsbeauftragter der britischen Regierung weitergeleitet haben. Mandelson war zu dem Zeitpunkt Wirtschaftsminister unter dem damaligen Premierminister Gordon Brown. Seine kürzliche Berufung zum Botschafter brachte den derzeitigen Premier Keir Starmer in große Bedrängnis.