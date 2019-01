Schwere Explosion vor AfD-Büro in Sachsen: Drei Festnahmen

Nach dem Anschlag auf ein Büro der rechtspopulistischen AfD-Partei in der ostdeutschen Stadt Döbeln sind drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurden. Die 29, 32 und 50 Jahre alten mutmaßlichen Täter seien im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch am Donnerstagabend gefasst worden, wie das Landeskriminalamts ( LKA) Sachsen am Freitag in Dresden mitteilte.

Der deutsche Staatsschutz geht von einer politisch motivierten Tat aus. Am Donnerstagabend war vor dem Parteibüro der Partei in Döbeln laut Polizei eine unbekannte Substanz explodiert. An dem Gebäude, in dem sich das Büro befindet, entstanden dem LKA zufolge erhebliche Schäden an der Tür, am Rollladen und an der Fensterscheibe. Verletzt wurde niemand.