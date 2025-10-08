Eine Autokolonne des ecuadorianischen Präsidenten Daniel Noboa ist nach Angaben einer Ministerin beschossen worden.

Noboa sei nicht verletzt worden, sagte Umweltministerin Inés Manzano am Dienstag. Ihren Angaben zufolge wurde die Kolonne von Hunderten Demonstranten angegriffen. Etwa "500 Menschen tauchten auf und bewarfen ihn mit Steinen und es gibt offensichtlich auch Einschusslöcher am Auto des Präsidenten", sagte Manzano.

Die Regierung des südamerikanischen Landes veröffentlichte ein Video, das aus dem Inneren eines der Fahrzeuge der Kolonne stammen soll. Darin ist zu sehen, wie Demonstranten, die sich mit Flaggen bedeckt haben, nach Steinen und Ziegeln suchen.