Scholz zu Angriffen auf Politiker: "Das ist nicht hinnehmbar"

"Gewalt bedroht die Demokratie, und deshalb müssen wir dagegen zusammenstehen als Bürgerinnen und Bürger", sagte Scholz am Samstag in Potsdam. "Das ist alles nicht hinnehmbar, und zwar in keinem Fall - egal gegen welche Partei sich das richtet."

Der deutsche Regierungschef fügte hinzu: "Wir dürfen nicht achselzuckend denken, es wird schon nicht so schlimm sein." Natürlich müssten auch die Sicherheitsorgane etwas tun. Es gehe um eine Mischung.

Angriffe auf Politiker in Deutschland sorgten für Entsetzen

Die Serie von Angriffen auf Politiker und Wahlkampfhelfer in Deutschland hatte zuletzt Entsetzen ausgelöst.

In Dresden wurde der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke krankenhausreif geschlagen,

krankenhausreif geschlagen, die Grüne Kommunalpolitikerin Yvonne Mosle r beim Aufhängen von Wahlplakaten angerempelt und bedroht.

r beim Aufhängen von Wahlplakaten angerempelt und bedroht. In Berlin wurde nach einer Attacke auf SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ein Verdächtiger vorläufig in der Psychiatrie untergebracht.

ein Verdächtiger vorläufig in der Psychiatrie untergebracht. Auch AfD-Politiker waren Ziele von Attacken.

Drohungen gegen Grüne und AfD

Die AfD in Bayern musste am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung verlegen, nachdem ein Wirt in Miesbach kurzfristige eine Zusage für seinen Biergarten zurückgenommen hatte. Auf Anfrage begründete er den Schritt mit Anfeindungen und permanenten Bedrohungen.

In Halle in Sachsen-Anhalt wurde der Grünen-Landtagsabgeordnete Wolfgang Aldag am Freitag an einem Infostand seiner Partei von einem Betrunkenen bedroht. Eine Atemkontrolle habe bei dem 39-Jährigen einen Wert von mehr als vier Promille ergeben, teilte die Polizei mit.