Schiiten-Prediger gewinnt richtungsweisende Wahl im Irak

Zwar wird die Regierungsbildung noch lange dauern und Al-Sadr selbst wird nicht Premierminister werden, weil er gar nicht namentlich zur Wahl stand. Doch der US-Gegner wird der Strippenzieher in der neuen Regierung sein. „Washington hat in diesem Land viel Blut und Geld investiert“, heißt es beim Brookings Institute. Man habe sich auf den Kampf gegen den Terrorismus konzentriert und darauf, dass der Irak nicht weiter in die Fänge Teherans rutscht. In der US-Hauptstadt muss man sich nun eine neue Irak-Politik überlegen.