"Schande Europas": Ziegler vergleicht EU-Flüchtlingslager mit KZ

Moria hat es in den vergangenen Jahren zu trauriger Bekanntheit gebracht. Das Flüchtlingslager auf Lesbos ist das größte und wohl auch bekannteste Europas. Für den Schweizer Globalisierungskritiker Jean Ziegler ist es, ebenso wie alle anderen Hotspots, die " Schande Europas". In seinem gleichnamigen neuen Buch geht Ziegler mit der EU-Flüchtlingspolitik und ihrer "Abschreckungstaktik" hart ins Gericht.

Die Erstaufnahmeeinrichtungen ( Hotspots), die 2015 von der Europäischen Union in Griechenland und Italien geschaffen wurden, dienen nach Ansicht Zieglers einer "offenkundigen Strategie: der Abschreckung und dem Terror", schreibt der Soziologe in "Die Schande Europas. Von Flüchtlingen und Menschenrechten".

Unmoralisch und unwirksam

Die "Übeltäter in Brüssel" würden zulassen, dass sich in den Hotspots "Überlebensbedingungen entwickeln, die an die Konzentrationslager unseligen Angedenkens erinnern, und hoffen so, die Flut der Flüchtlinge austrocknen zu können", scheut Ziegler auch nicht vor Vergleichen mit den nationalsozialistischen Konzentrationslagern (KZ) zurück. Diese Strategie der Abschreckung sei "zutiefst unmoralisch" und überdies auch "vollkommen unwirksam". Die Statistik der täglichen Neuankünfte von Geflüchteten in Europa gibt dem emeritierten Genfer Universitätsprofessor für Soziologie zumindest im letzten Punkt recht.

Von den Zuständen in Moria machte sich Ziegler in seiner Funktion als Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des UNO-Menschenrechtsrats (MRR) im Mai 2019 selbst ein Bild. Obwohl er während seiner Reisen als UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung (200 bis 2008) viel Armut, Hunger und Leid sah - über Moria schreibt er, noch nie "so schmutzige Behausungen, so verzweifelte Familien" wie dort erlebt zu haben. "Wohin ich auch blicke, mit wem ich auch spreche, ich stoße auf Tragödien", schildert der 85-Jährige seine Eindrücke von der "Hölle von Moria".