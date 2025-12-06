Sarkophag von Tschernobyl verlor Sicherheitsfunktion

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Schutzhülle des ukrainischen AKW Tschernobyl kann nach einer Beschädigung durch eine Drohne die wichtigste Sicherheitsfunktion nicht mehr erfüllen. Dies teilt die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit. Es sei aber auch festgestellt worden, dass es keine dauerhaften Schäden an tragenden Strukturen oder Überwachungssystemen der Schutzhülle gebe. Um die langfristige nukleare Sicherheit zu gewährleisten sei aber die umfassende Wiederherstellung unerlässlich.

Eine Inspektion habe bestätigt, "dass die Schutzhülle ihre primären Sicherheitsfunktionen verloren hat, einschließlich der Fähigkeit zum Einschluss von Material", erklärte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi. Reparaturen seien bereits vorgenommen worden. Die Schutzhülle oder der Sarkophag über dem stillgelegten Atomkraftwerk war errichtet worden, um das Austreten weiteren radioaktiven Materials nach der Atomkatastrophe von 1986 zu verhindern. Die Vereinten Nationen hatten am 14. Februar berichtet, dass eine Drohne mit einem hochexplosiven Sprengkopf das Kraftwerk getroffen habe. Die Ukraine machte Russland dafür verantwortlich, Moskau wies dies zurück. Die Strahlenwerte blieben den damaligen Angaben zufolge normal und stabil.