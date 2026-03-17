Sardinien stemmt sich gegen Mafia-Gefängnisse: "Keine Strafkolonie"

Die Urlaubsinsel Sardinien will nicht zur italienischen Strafkolonie werden und protestiert gegen das Vorhaben der Regierung in Rom, drei Hochsicherheitsanstalten für Mafiosi einzurichten. Insgesamt sollen laut dem Plan der Regierung rund 750 Gefangene auf Sardinien untergebracht werden, die wegen schwerer Verbrechen dem strengsten Haftregime unterzogen sind. Die Insel befürchtet, dass sie wegen ihrer geografischen Lage zu einer Art "Strafkolonie" werden könnte. Sardinien verdiene es nicht, als "Cayenne Italiens" betrachtet zu werden, sagte Regionalpräsidentin Alessandra Todde.

Regierung plant Neuorganisation des Hochsicherheitsvollzugs Die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni plant eine Neuorganisation des Hochsicherheitsvollzugs für Mafia-Häftlinge. Nach einem Regierungsplan sollen künftig italienweit sieben Gefängnisse ausschließlich für den besonders strengen Haftmodus nach Artikel 41-bis des italienischen Strafvollzugsgesetzes vorgesehen werden - drei davon auf Sardinien und zwar in Sassari, Nuoro und Cagliari. Insgesamt sollen dort rund 750 Gefangene untergebracht werden.