Salvini: Italien und Polen werden Rechtsaußen-Achse bilden

Italiens Innenminister Matteo Salvini, der am Mittwoch seinen polnischen Amtskollegen Joachim Brudzinski in Warschau getroffen hat, ist der Ansicht, dass Italien und Polen die Hauptakteure einer "neuen europäischen Achse" sein werden.

" Italien und Polen werden Protagonisten eines neuen europäischen Frühlings sein, der zur Wiedergeburt der wahren europäischen Werte führen wird", glaubt Salvini.

"Da man seit Jahren in der EU von einer deutsch-französischen Achse spricht, arbeiten unsere beiden Länder an einer neuen Achse, die Europa neue Energie verleihen wird", erklärte der Chef der rechten Lega. Italien und Polen würden gemeinsame Werte in Sachen Familie, Entwicklung und Wirtschaftswachstum teilen. "Weniger Finanz und Bürokratie, mehr Arbeit und Sicherheit", lautete der Slogan Salvinis bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Brudzinski.