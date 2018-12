Russland will 6 Milliarden Dollar in Venezuela investieren

Russland plant nach Angaben Venezuelas Investitionen in Höhe von sechs Milliarden Dollar (5,28 Mrd. Euro) in dem südamerikanischen Krisenland. Es gebe Zusagen für Investitionen im Ölsektor in Höhe von fünf Milliarden Dollar, sagte Venezuelas Präsident Nicolas Maduro am Donnerstag nach Gesprächen in Moskau.