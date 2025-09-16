Russland: Verschleppte Kinder müssen Drohnen produzieren

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Russland weitet einer US-Studie zufolge die Zwangsmaßnahmen zur Umerziehung verschleppter ukrainischer Kinder aus. Dafür seien mehr als 210 Standorte für die militärische Ausbildung und Umerziehung eingerichtet worden, ging aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Yale School of Public Health hervor. An den Standorten würden Kinder zudem zur Herstellung von Drohnen gezwungen.

System der Umerziehung Seit der letzten Erhebung im vergangenen Jahr seien 150 neue Orte entdeckt worden. Die Forscher sprechen von einem "potenziell beispiellosen System" zur Umerziehung, das Zehntausende Kinder aus der Ukraine für lange Zeit aufnehmen könne. Die tatsächliche Zahl der Standorte sei wahrscheinlich noch höher. Der Studie zufolge findet an mindestens 39 Standorten eine militärische Ausbildung statt - mindestens 34 davon seien erst kürzlich entdeckt worden. Dort würden Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren unter anderem im Umgang mit Waffen und in der Steuerung von Drohnen geschult. Etwa die Hälfte der Standorte werde von der russischen Regierung verwaltet. Zuvor hatten die Forscher nach eigenen Angaben 314 ukrainische Kinder auf Websites der russischen Regierung aufgespürt, wo sie zur Adoption durch russische Familien angeboten wurden.

Zahl Entführter wohl höher als gedacht Die Ukraine wirft dem Kreml vor, mehr als 19.500 Kinder illegal nach Russland und Belarus entführt oder zwangsumgesiedelt zu haben. Damit verstoße Russland gegen die Genfer Konventionen. Die Yale-Forscher schätzten die Zahl bereits im Juni auf fast 35.000. Russland bestreitet, Kinder gegen deren Willen zu verschleppen und spricht von freiwilligen Evakuierungen aus dem Kriegsgebiet. Die Regierung in Moskau äußerte sich zunächst nicht zu dem neuen Bericht. Die Erkenntnisse der Forscher untermauern die 2023 vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag erlassenen Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Kinderrechtsbeauftragte Maria Lwowa-Belowa. Darin wird ihnen die unrechtmäßige Verschleppung von Kindern vorgeworfen - ein Kriegsverbrechen. "Die gute Nachricht ist, dass wir jetzt das ganze Ausmaß kennen, mit dem wir es zu tun haben", sagte HRL-Leiter Nathaniel Raymond der Nachrichtenagentur Reuters. "Die schlechte Nachricht ist, dass die Lösung des Problems, die Heimkehr dieser Kinder, von absoluter globaler Einigkeit abhängt." Mehr als 1600 verschleppte Kinder sind nach ukrainischen Angaben inzwischen zurückgekehrt.