Russland und Ukraine: Gefangenenaustausch ist abgeschlossen

Russland und die Ukraine haben jeweils weitere 303 Personen freigelassen und so ihren bisher größten Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn abgeschlossen.

Das teilten das russische Verteidigungsministerium in Moskau und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Sonntag mit. Damit kamen seit Freitag jeweils 1.000 Gefangene auf beiden Seiten in Freiheit.