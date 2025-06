Putin will mit Merz sprechen, warnt Deutschland vor "schwerem Schaden"

Russlands Präsident hat Zweifel an der Rolle Deutschlands als neutraler Vermittler. Putin warnt vor einer Taurus-Lieferung an die Ukraine.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich zu einem Gespräch mit dem deutschen Kanzler Friedrich Merz bereiterklärt, wenn dieser den Kontakt zu ihm suchen sollte. "Wir sind immer dafür offen", antwortete Putin in St. Petersburg auf eine Frage der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig warnte der Kremlchef vor einem "sehr schweren Schaden" für die Beziehung Russlands zu Deutschland, falls die Bundesregierung den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine liefern sollte.

Wie jedes Jahr beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIEF) traf sich Putin mit Vertretern internationaler Nachrichtenagenturen. Auch bei dieser Fragerunde - nach Angaben der staatlichen Agentur TASS war es die neunte dieser Art - äußerte er sich wieder zu einer Vielzahl von Themen. Erste Äußerung zu Merz So äußerte sich Putin erstmals öffentlich über Merz, seit dieser im Mai zum Kanzler gewählt worden ist. Merz hatte seit seinem Amtsantritt bisher keinen Kontakt zu Putin, forderte den Kremlchef aber wiederholt in Reden und auch bei einem Besuch in Kiew zu einer Waffenruhe im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf - ohne Erfolg. Dem CDU-Vorsitzenden wird in Moskau vorgehalten, er sei auf Konfrontation mit Russland aus. Die deutsch-russischen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt.

Putin wollte auch nichts von Deutschland als Vermittler im Ukraine-Krieg wissen. Aus russischer Sicht sei die Bundesrepublik nicht neutral. Deutschland stehe auf der Seite der Ukraine, liefere Panzer und sei so an den Kampfhandlungen beteiligt, argumentierte Putin. "Nicht nur in der Ukraine, auch in Kursk - auf russischem Gebiet - war deutsche Technik im Einsatz." Warnung vor Taurus-Lieferung an Ukraine Angesprochen auf den Marschflugkörper Taurus warnte Putin vor einer Kriegsbeteiligung Deutschlands, falls die Bundesregierung den Ukrainern einen Einsatz der Waffe ermöglichen sollte. "Nur deutsche Offiziere können den Taurus lenken. Was heißt das? Dass Soldaten der Bundeswehr mit deutschen Waffen Schläge gegen Territorium Russlands führen." Allerdings zählt der Taurus auch in den Armeen Schwedens und Spaniens zum Arsenal, ohne dass deutsche Soldaten beteiligt wären.