Russland ist "offen" für Gipfel Trump-Putin

Russland ist auch nach den beispiellosen westlichen Strafmaßnahmen in der Giftaffäre zu einem Gipfeltreffen mit den USA bereit. Russland "ist weiter offen" für einen Gipfel zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump, teilte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP am heutigen Mittwoch in Moskau mit.

Putin und Trump hätten in der vergangenen Woche über diese Möglichkeit gesprochen, sagte Peskow. Ob es dazu komme, "hängt von der amerikanischen Seite ab, aber die russische Seite ist weiterhin offen" für einen USA-Russland-Gipfel.