Russland greift erneut ukrainische Energieinfrastruktur an

Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vom Sonntag erneut die Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen.

Es handle sich um Anlagen, die Teil des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine seien, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA das Ministerium. Die russischen Truppen beschossen schon in den vergangenen Tagen massiv die Energieinfrastruktur des Nachbarlandes, was auch zu Stromausfällen führte.

Die russische Flugabwehr fing nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 72 ukrainische Drohnen ab und zerstörte sie, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax meldete. Russland gibt nur an, wie viele Geschoße abgefangen wurden, nicht aber, wie viele entdeckt wurden oder ihre Ziele erreichten.