Russland greift erneut ukrainische Energieinfrastruktur an
Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vom Sonntag erneut die Energieinfrastruktur in der Ukraine angegriffen.
Es handle sich um Anlagen, die Teil des militärisch-industriellen Komplexes der Ukraine seien, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA das Ministerium. Die russischen Truppen beschossen schon in den vergangenen Tagen massiv die Energieinfrastruktur des Nachbarlandes, was auch zu Stromausfällen führte.
Die russische Flugabwehr fing nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 72 ukrainische Drohnen ab und zerstörte sie, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Interfax meldete. Russland gibt nur an, wie viele Geschoße abgefangen wurden, nicht aber, wie viele entdeckt wurden oder ihre Ziele erreichten.
Bericht: USA helfen Ukraine bei Langstreckenangriffen
Die USA unterstützen einem Medienbericht zufolge die Ukraine seit Monaten bei Langstreckenangriffen auf russische Energieanlagen. Ziel sei es, die russische Wirtschaft zu schwächen und Präsident Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, berichtete die Financial Times am Sonntag unter Berufung auf mehrere Insider. Der US-Geheimdienst habe der Ukraine dabei geholfen, wichtige russische Energieanlagen, darunter Ölraffinerien, weit hinter der Frontlinie anzugreifen, hieß es unter Berufung auf nicht namentlich genannte Vertreter der Ukraine und der USA.
Das US-Präsidialamt, das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Außenministerium reagierten nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme zu dem Bericht. Auch vom russischen Außenministerium gab es zunächst keinen Kommentar. Die Führung in Moskau hatte unlängst erklärt, die USA und die NATO versorgten die Ukraine regelmäßig mit Geheimdienstinformationen.
Der Financial Times zufolge unterstützt der US-Geheimdienst die Führung in Kiew bei der Routenplanung, Flughöhe, Zeitplanung und bei Entscheidungen über Einsätze. Dadurch könnten die weitreichenden Angriffsdrohnen der Ukraine der russischen Flugabwehr entgehen.
