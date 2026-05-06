Russland fordert Diplomaten zum Verlassen Kiews auf
Moskau bekräftigt die Drohung mit einem massiven Luftangriff, sollten die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai gestört werden.
Russland bekräftigt seine Drohung mit einem massiven Luftangriff auf Kiew, sollte die Ukraine versuchen, die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai zu stören.
Das Außenministerium in Moskau fordert Diplomaten auf, die ukrainische Hauptstadt rasch zu verlassen, sollte die Parade in Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin angegriffen werden.
Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij wirft Außenamtssprecherin Maria Sacharowa vor, "aggressive und drohende Erklärungen" abzugeben. Selenskij hatte mit Blick auf die geplante Parade erklärt, Moskau fürchte sich offenbar vor Drohnen über dem Roten Platz.
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