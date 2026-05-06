Ausland

Russland fordert Diplomaten zum Verlassen Kiews auf

Moskau bekräftigt die Drohung mit einem massiven Luftangriff, sollten die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai gestört werden.
06.05.2026, 22:19

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Putin sitzt am Tisch und liest ein Dokument vor einer russischen Flagge.

Russland bekräftigt seine Drohung mit einem massiven Luftangriff auf Kiew, sollte die Ukraine versuchen, die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges über Nazi-Deutschland am 9. Mai zu stören. 

Das Außenministerium in Moskau fordert Diplomaten auf, die ukrainische Hauptstadt rasch zu verlassen, sollte die Parade in Anwesenheit von Präsident Wladimir Putin angegriffen werden.

Drohnenangriffe: Russland ignoriert Selenskijs Waffenruhe-Vorstoß

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij wirft Außenamtssprecherin Maria Sacharowa vor, "aggressive und drohende Erklärungen" abzugeben. Selenskij hatte mit Blick auf die geplante Parade erklärt, Moskau fürchte sich offenbar vor Drohnen über dem Roten Platz.

Wladimir Putin Ukraine
Agenturen  | 

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