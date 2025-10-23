Russland: 4 Tote bei Explosion in Fabrik

Bei einer schweren Explosion in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopeisk im Ural sind mindestens vier Menschen um Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit.

Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Berichten zufolge war ein Betrieb betroffen, der laut dem Nachrichtenportal RBK zur Rüstungsbranche gehört.