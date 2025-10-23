Ausland

Russland: 4 Tote bei Explosion in Fabrik

Große, lodernde Flammen breiten sich intensiv aus und erhellen die Umgebung mit grellem Orange.
Bislang wurde kein Drohnenangriff bestätigt, auch eine offizielle Stellungnahme der Ukraine steht aus.
23.10.25, 07:21
Zusammenfassung

  • Bei einer Explosion in einer Fabrik in Kopeisk im Ural starben mindestens vier Menschen, fünf wurden verletzt.
  • Ein Drohnenangriff als Ursache ist bislang nicht bestätigt, obwohl Drohnenalarm ausgelöst wurde.
  • Offizielle Stellungnahmen aus der Ukraine liegen nicht vor; es kursieren unbestätigte Berichte und Bilder in sozialen Medien.

Bei einer schweren Explosion in einer Fabrik in der russischen Großstadt Kopeisk im Ural sind mindestens vier Menschen um Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Tscheljabinsk, Alexej Teksler, über Telegram mit. 

Dass eine Drohne angeflogen sei, könne derzeit nicht bestätigt werden. Berichten zufolge war ein Betrieb betroffen, der laut dem Nachrichtenportal RBK zur Rüstungsbranche gehört.

Keine Stellungnahmen aus der Ukraine

In sozialen Medien kursierten nicht überprüfbare Fotos und Videos, die die Explosion und ein großes Feuer zeigen sollen. Berichten zufolge war am Abend Drohnenalarm im Gebiet Tscheljabinsk ausgelöst worden. Kopeisk liegt rund 2.000 Kilometer von der Ukraine entfernt und nahe an der Grenze zu Kasachstan.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als dreieinhalb Jahren mit einem zerstörerischen Angriffskrieg. Ukrainische Geheimdienste verüben immer wieder Sabotageakte in russischen Rüstungsunternehmen. Allerdings kommt es in russischen Fabriken wegen Verstößen gegen elementare Sicherheitsvorschriften auch immer wieder zu schweren Unglücken. Offizielle Stellungnahmen aus der Ukraine zu der Explosion in Kopeisk gab es zunächst nicht.

