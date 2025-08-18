Explosion in russischer Fabrik: Totenzahl auf 20 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer nach einer Explosion in einer Fabrik in der russischen Region Rjasan ist nach Behördenangaben auf mindestens 20 gestiegen. Zudem wurden 134 Menschen verletzt, wie der örtliche Katastrophenschutz am Montag mitteilte.

Von den Verletzten befänden sich 31 in Krankenhäusern in Rjasan und Moskau, während 103 ambulant behandelt würden.