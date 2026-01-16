"Nicht unsere Schuld": Putin beklagt schlechtes Verhältnis zu Europa

Russlands Staatschef Wladimir Putin beklagt das schlechte Verhältnis zu Europa - sieht die Schuld dafür aber allein bei den europäischen Nachbarn. Der Zustand der jeweiligen bilateralen Beziehungen lasse "zu wünschen übrig". "Der Dialog und die Kontakte sind - und zwar nicht durch unsere Schuld, das möchte ich betonen - auf ein Minimum reduziert für staatliche wie für wirtschaftliche und gesellschaftliche Kreise", so Putin, der auf die Rückkehr zu normalen Beziehungen hofft. Ukraine-Krieg: Russland strebt dauerhaften Frieden an Der russische Präsident nahm am Donnerstag im Moskauer Kreml die Beglaubigungsschreiben neuer Botschafter entgegen. Unter anderem traten Botschafterinnen und Botschafter aus Frankreich, Italien, Schweden, Tschechien und der Schweiz ihren Posten in Moskau an. Österreich war nicht dabei.

Der Kremlchef überging dabei, dass der von ihm befohlene Angriffskrieg gegen die Ukraine Auslöser des Zerwürfnisses ist. Er sagte, Russland strebe dort einen dauerhaften Frieden an. "Nicht überall - unter anderem in Kiew und den Hauptstädten, die es unterstützen, - ist man dazu bereit", erklärte er. Bis es so weit sei, werde Russland seine selbstgesteckten Ziele verfolgen. Russland ist in dem Konflikt nicht von seinen Maximalforderungen abgerückt. Kreml warnt vor Übergehen russischer Interessen in Arktis Putin begrüßte auch einen Botschafter der islamistischen Taliban-Regierung aus Afghanistan. Russland sei daran interessiert, "dass Afghanistan ein geeinter, unabhängiger und friedlicher Staat ist, frei von Krieg, Terrorismus und Drogenhandel", sagte er. Russland hatte als erstes Land die Herrschaft der Taliban anerkannt.

Angesichts der US-Ansprüche auf Grönland warnte der Kreml vor einem Übergehen russischer Interessen in der Arktis. "Alle Versuche, die Interessen Russlands in der Polarregion zu ignorieren, vor allem im Bereich der Sicherheit, werden nicht ohne Antwort bleiben und sehr weitreichende Folgen haben", sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, in Moskau. "Nächste Provokation westlicher Länder" Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS. US-Präsident Donald Trump begründet seine Forderung nach der Kontrolle über Grönland unter anderem mit den Aktivitäten Russlands und China in der Region.