Experte warnt: Russland kann Baltikum mit 15.000 Soldaten übernehmen

Russland kann die drei baltischen NATO-Staaten mit einer Streitmacht von nur 15.000 Soldaten in seinen Machtbereich bringen. Dies ist laut dem österreichischen Militärexperten Franz-Stefan Gady das Ergebnis eines aufwendigen Simulationsspiels, das von der Bundeswehr-Universität Hamburg durchgeführt wurde. Konkret müsste die strategisch wichtige litauische Stadt Marijampole eingenommen werden, um einen Korridor zur russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad zu schaffen. Baltische Staaten sind kaum zu verteidigen "Um die militärischen Ziele im Baltikum zu erreichen, muss Russland nicht in Litauen oder in Lettland oder in Estland einmarschieren. Es kann von Weißrussland und von Kaliningrad eine sogenannte Feuerkontrolle etablieren", sagte Gady in einem Podcast der Bild-Zeitung.

Die baltischen Staaten liegen in einer äußerst exponierten Lage, die kaum zu verteidigen ist. Im Westen grenzen sie an Kaliningrad bzw. die Ostsee, die sie auch vom nördlichen NATO-Staat Finnland trennt. Im Osten befinden sich Landgrenzen zu Russland beziehungsweise dem russischen Vasallenstaat Belarus. Die einzige Landverbindung zu einem NATO-Partner ist die etwa 100 Kilometer lange litauisch-polnische Grenze, auch Suwalki-Korridor genannt. Diskreditierung der NATO als Ziel Mit der Etablierung einer "Feuerkontrolle" könnte Russland die wichtigsten strategischen Stellungen im Baltikum mit Raketenwerfern, Artillerie und Drohnen unter Beschuss nehmen und Gegner von einer Intervention abhalten, so Gady. Zweck der Aktion wäre es, die NATO zu diskreditieren. Demnach würde Moskau darauf spekulieren, dass nicht nur die USA und Deutschland, sondern gar das angrenzende Polen vor einem verlustreichen Eingreifen im Baltikum zurückschrecken und dieses Russland kampflos überlassen würden.