Explosion auf Bahnstrecke in Russland: 2 Tote während Inspektion

Bei einer Explosion auf einer Bahnstrecke im Westen Russlands sind am Samstag nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Ein Sprengsatz sei während einer Gleis-Inspektion in der Region Orjol detoniert, schrieb Gouverneur Andrej Klytschkow im Onlinedienst Telegram. Explosion auf Bahnstrecke in Russland: 2 Tote "Leider wurden zwei Menschen getötet und einer verletzt." Nähere Details nannte er keine. Der Gouverneur der benachbarten Region Kursk sagte, dass es sich um Angehörige der russischen Nationalgarde handle.

In der großen russischen Erdölraffinerie Kirischi brach nach dem Absturz einer Drohne ein Feuer aus. Der Brand in der Anlage in der nordwestrussischen Region Leningrad sei inzwischen gelöscht, teilte der dortige Gouverneur Alexander Drosdenko am Sonntag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer sei durch herabfallende Trümmerteile der zuvor abgeschossenen Drohne ausgelöst, hieß es. Drohne löst Feuer in großer russischer Erdölraffinerie aus Bei der Anlage handelt es sich um die Raffinerie Kinef, die zum Konzern Surgutneftegas gehört. Sie ist eine der beiden größten Raffinerien in Russland. Dort werden jährlich etwa 17,7 Millionen Tonnen russisches Rohöl verarbeitet, was 355.000 Barrel pro Tag entspricht. Der Anteil an der gesamten Raffineriekapazität des Landes liegt damit bei 6,4 Prozent.