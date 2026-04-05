Russischer Getreidefrachter im Asowschen Meer gesunken

Im Asowschen Meer ist nach Angaben russischer Besatzungsbehörden ein mit Getreide beladener Frachter gesunken. Mindestens ein Seemann sei gestorben, zwei Männer würden noch vermisst, teilte der von Moskau eingesetzte Chef des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, auf Telegram mit. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldete unter Berufung auf eigene Quellen, dass das Schiff von einer Drohne getroffen worden sei. Es gebe insgesamt zwei Tote.

Das Schiff vom Typ Wolgo-Balt habe Weizen an Bord gehabt, teilte Saldo weiter mit. Neun Mitglieder der Schiffsbesatzung hätten sich an die Küste des Gebiets Cherson retten können. "Den Seeleuten wird die notwendige medizinische und psychologische Hilfe zuteil." Saldo veröffentlichte auch Fotos der Geretteten. "Die Umstände des Vorfalls werden derzeit geklärt, es laufen Ermittlungen", sagte Saldo.