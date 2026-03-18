Russische Kampagne gegen ungarische Minderheit in Ukraine

Der ukrainische Geheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben eine Einschüchterungskampagne russischer Dienste gegen die ungarische Minderheit in der Ukraine aufgedeckt. Damit solle das gespannte Verhältnis zwischen Ungarn und der Ukraine weiter belastet werden, teilte der SBU in Kiew mit. Demnach erhielten Angehörige der Minderheit im Gebiet Transkarpatien in der Westukraine anonyme Anrufe.

Die Unbekannten gaben sich als ukrainische Polizisten oder nationale Aktivisten aus, wie es weiter hieß. Sie drohten den Ungarn und forderten sie auf, die Ukraine zu verlassen. Die Herkunft der Anrufe werde technisch verschleiert, sie stammten aber aus Russland. Unabhängige Berichte zu dem Vorgang gab es nicht. Auch der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verbreitete die Nachricht auf dem Portal X.