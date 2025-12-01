Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In einem Video sieht man, wie die Rakete abhebt – was anfangs noch nach einem geglückten Start aussieht, endet aber innerhalb kürzester Zeit in einem Fiasko. Aus der russischen Interkontinentalrakete schießt schwarzer Rauch, kurz darauf explodiert sie wie ein Feuerwerkskörper am Himmel. Damit habe Russlands Raketenprogramm "einen herben Rückschlag erlitten", wie mehrere Medien berichten.

Putin: "Wirklich einzigartige Waffe" Der besagte Teststart fand am Freitag am Kosmodrom Jasny im Gebiet Orenburg nahe der Grenze zu Kasachstan statt. Offiziell wurde die Explosion bisher nicht bestätigt. Es soll sich allerdings bei der Rakete um das Modell RS-28 Sarmat handeln, wie Der Spiegel berichtet. Der Name "Sarmat" soll vom Reitervolk der Sarmaten kommen. Die dreistufige Interkontinentalrakete hat ein Gesamtgewicht von 208 Tonnen, ist 35 Meter lang und hat eine Reichweite von 18.000 Kilometern. Damit könnte Russland sowohl über den Nord- als auch über den Südpol Ziele weltweit erreichen. Der NATO-Codename für die besagte Rakete lautet "SS-X-30 Satan 2". Russlands Präsident Wladimir Putin setzte große Hoffnung in Sarmat und bezeichnete sie als "wirklich einzigartige Waffe", die jede moderne Raketenabwehr überlisten könne.