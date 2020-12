Russische Armee bestätigt Schießerei in Berg-Karabach

Die russische Armee, die als Friedenstruppe in Berg-Karabach agiert, hat einen Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen in der Südkaukasus-Region Berg-Karabach gemeldet. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte am Samstag mit, der Vorfall habe sich am Freitag im Bezirk Hadrut ereignet. Das regionale Verteidigungsministerium hatte zuvor Angriffe auf zwei Dörfer durch aserbaidschanische Streitkräfte gemeldet.

Das Verteidigungsministerium in Aserbaidschan erklärte, nach "Provokationen" seien "angemessene Gegenmaßnahmen" ergriffen worden. Inzwischen werde der Waffenstillstand wieder respektiert.

Aufruf zu Waffenruhe

Ein Sprecher der russischen Truppen in der Region bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Ria Nowosti, dass es "Schusswechsel mit automatischen Waffen" gegeben habe. Beide Konfliktparteien seien aufgefordert worden, die Waffenruhe zu respektieren.

Nach Angaben des regionalen Verteidigungsministeriums in Berg-Karabach wurden drei pro-armenische Kämpfer bei einem Feuergefecht mit aserbaidschanischen Streitkräften verwundet worden. Demnach wurden armenische Kämpfer am Freitagabend von aserbaidschanischen Truppen angegriffen.