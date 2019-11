Russen sollen Klos aus ukrainischen Schiffen gestohlen haben

Nach der Rückgabe dreier beschlagnahmter Schiffe hat die Ukraine Russland beschuldigt, selbst Klos aus dem Booten gestohlen zu haben. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB wies den Vorwurf am Donnerstag zurück und legte als Beweis ein Video vor. In dem in russischen Medien präsentiertem Film ist der intakte Sanitärraum eines der an Kiew zurückgegebenen Schiffen deutlich zu sehen. Die Aufnahmen wurden angeblich kurz vor der Übergabe gemacht.

Tags zuvor hatte sich der ukrainische Marinechef Igor Worontschenko im lokalen Fernsehen heftig über den Zustand der drei Boote beschwert. „Sie können nicht selbst fahren, die Russen haben sie kaputtgemacht. Haben sogar die Deckenleuchten, die Steckdosen und Kloschüsseln rausgeholt.“ Belege wurden jedoch nicht vorgelegt.