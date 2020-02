Rumänisches Gericht: Regierungsauftrag an Orban "verfassungswidrig"

In Rumänien hat das Verfassungsgericht am Montag die Pläne von Präsident Klaus Johannis sowie der geschäftsführend regierenden Liberalen betreffend vorgezogene Neuwahlen durchkreuzt. Die Verfassungshüter gaben überraschend einer Klage der Postkommunisten (PSD) statt und befanden den neuerlichen Regierungsauftrag an den Ministerpräsidenten Ludovic Orban (Liberale Partei/PNL) für verfassungswidrig.

Obwohl die rumänische Verfassung dem Staatsoberhaupt alle Freiheit in puncto Regierungsauftrag einräumt, solange keine Fraktion eine absolute Mehrheit hält, sahen die Verfassungsrichter einen Organstreit zwischen Präsidentschaft und Parlament gegeben.

Staatschef Johannis habe jemanden mit der Regierungsbildung zu beauftragen, der "eine tatsächliche Mehrheit hinter sich versammeln kann", stellten die Verfassungsrichter, die mehrheitlich als PSD-nahe gelten, in ihrem Urteil fest. De facto hält gegenwärtig im rumänischen Parlament jedoch weder ein "Lager" noch eine Fraktion die Mehrheit. Die Regierung unter Orban war eine Minderheitsregierung.