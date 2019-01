Ruf nach Brexit-Stopp wird lauter: Queen soll eingreifen

Zumindest dieses Datum noch zu verschieben, ist das Ziel, auf das sich im Londoner Unterhaus immer mehr Abgeordnete aus Regierung und Opposition einigen können. Es ist eine der zahlreichen Forderungen, die Abgeordnete im Parlament eingebracht haben. Als sogenannte „Ergänzungen“ soll über sie am 29. Jänner, also Dienstag kommender Woche, ebenso abgestimmt werden wie über Theresa Mays „Plan B“. Eine andere wichtige Forderung ist, den Brexit ohne Ausstiegsvertrag („No-Deal-Brexit“) von vorneherein per Parlamentsbeschluss zu verbieten. Ein solcher chaotischer EU-Ausstieg ist vor allem für viele britische Unternehmen ein Albtraumszenario. Hinter der Initiative steht Dominic Grieve, einflussreicher EU-freundlicher Abgeordneter aus Mays eigener Partei. Grieve ist es inzwischen gelungen, zahlreiche Mitglieder aus Mays eigener Regierung für seine Initiative zu gewinnen. Sollte das Parlament nicht die Chance bekommen, darüber abzustimmen, drohen sie mit Rücktritt

Für die Regierung kommt das natürlich einer offenen Rebellion gleich. Man werde nicht akzeptieren, dass das Parlament die Entscheidungen in Sachen Brexit fälle, stellte man klar. Theresa May, so war von Regierungsmitgliedern zu erfahren, werde wohl kaum eine Abstimmung über ein Verbot des No-Deal -Brexit zulassen.