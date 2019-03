Rücktrittsgerüchte: Krisentreffen auf Theresa Mays Landsitz

Die Premierministerin war insbesondere unter Druck geraten, als sie vor einigen Tagen in einer Rede das Londoner Unterhaus für das Brexit-Chaos verantwortlich machte. Die Ablehnung für ihren Austrittsvertrag habe Großbritannien noch weiter in die Ungewissheit getrieben. So oder so – für viele britische Parlamentarier, auch aus Mays Partei, sind die Tage der Premierministerin bald gezählt.

Folgende Optionen waren zu dem Zeitpunkt des Tory-Krisentreffens noch auf dem Tisch:

Annahme von Mays Abkommen in der dritten Abstimmung (inklusive oder exklusive Zollunion), Austritt ohne Deal (harter Brexit), Rücknahme des Artikel 50 (Absage des Brexit), ein neues Referendum. Die beiden letzteren sind – auch wenn von Millionen Briten gefordert – immer noch relativ unwahrscheinlich.

KKS