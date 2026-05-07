Rubio als Karenzvertretung: Chaotisches Pressbriefing im Weißen Haus

"Das ist Chaos". "Ich sollte einen Würfel haben". "Ich sollte einen Laserpointer haben". "Dürfen Sie zwei Fragen stellen? - Sie stellen zwei Fragen, ich gebe eine Antwort." "Waren Sie schon dran?". "Sie da mit der schwarzen Jacke. Nein, Sie tragen beide schwarz". Vor seiner Abreise nach Rom, um für US-Präsident Donald Trumps Verhalten beim Papst im Vatikan Abbitte zu leisten, schlüpfte US‑Außenminister Marco Rubio noch in eine weitere Rolle. Weil die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, am 1. Mai ihr zweites Kind geboren hat und fortan in Mutterschutz ist, fungierte Rubio am Dienstag quasi als Karenzvertretung beim Pressbriefing im Weißen Haus.

Schon Leavitt ist bei Medienvertretern umstritten. Sie greift bei ihren Briefings im Weißen Haus regelmäßig Journalistinnen und Journalisten an und wirft ihnen bei kritischer Berichterstattung über Präsident Trump "Lügen" und Verbreitung von "Fake News" vor. Rubio folgte dieser Tradition insofern, als dass das Briefing zumindest unkonventionell ablief. Der Außenminister beantwortete zwar einige Fragen zur Lage des Kriegs mit dem Iran, seiner Vatikan-Reise und der US-Außenpolitik, verlor jedoch einige Male den Überblick. Politiker als Karenzvertretung Rubio dürfte Medienberichten zufolge der Erste in der Reihe von Regierungsvertretern sein, die für Leavitt als Sprecherin des Weißen Haus einspringen. Leavitt veröffentlichte am Donnerstag im Onlinedienst X ein Foto von sich und ihrer Tochter. Sie heiße Viviana - kurz "Vivi" - und sei am 1. Mai zur Welt gekommen, erklärte die 28-Jährige. Leavitt ist die bisher jüngste Pressesprecherin des Weißen Hauses. Sie ist mit dem 32 Jahre älteren Immobilienunternehmer Nicholas Riccio verheiratet und hat bereits einen Sohn.