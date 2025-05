Großbritannien ist gescheitert – jetzt schieben die USA nach Ruanda ab

Jetzt sind es die USA, die diese Idee unter der Regierung Trump tatsächlich umzusetzen scheinen. Sie reiht sich in eine ganze Reihe von menschenrechtlich kritischen Plänen Washingtons ein, wohin man unerwünschte Migranten bringen könnte, um sie loszuwerden bzw. einzusperren – Guantánamo, El Salvador, Ruanda – „je weiter weg, desto besser“, soll US-Außenminister Marco Rubio dazu gesagt haben.

Schon vor einigen Wochen dürfte der irakische Flüchtling Omar Abdulsattar Ameen in die Hauptstadt Kigali gebracht worden sein, wie jetzt öffentlich bekannt wurde. Er war 2014 in die USA geflohen, vier Jahre später ist er verhaftet worden – wegen Terror- und Mordverdachts. Die Vorwürfe seien nicht plausibel, so ein Richter später. Schon die Biden-Administration hätte ihn abschieben wollen, heißt es.

Die Rechercheplattform "The Handbasket" veröffentlichte einen Vermerk der US-Botschaft in Kigali, worin von einer „erfolgreichen Umsiedlung“ die Rede ist. Außerdem von einer Zustimmung Ruandas, „weitere Drittstaatsangehörige aufzunehmen“. Mindestens zehn weitere Menschen sollen demnach nach Ruanda abgeschoben werden.

„Diese Gespräche mit den Vereinigten Staaten dauern an, und es ist noch zu früh, um ihren genauen Verlauf vorherzusagen – aber sie finden tatsächlich statt“, sagte Außenminister Olivier Nduhungirehe kürzlich.

Es könnten jedenfalls viel mehr als zehn Migranten werden. Die ruandische Regierung hätte Berichten zufolge gern 100.000 Dollar für jeden, der in ihr Land abgeschoben wird – für Sozialleistungen, Arbeitsgenehmigungen etc.