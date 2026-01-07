Michael Reagan, ältester Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er starb am Sonntag in Los Angeles im Kreis seiner Familie, wie diese mitteilte. Über Jahrzehnte war er in den USA als konservativer Radiomoderator und Autor bekannt. Die Ronald Reagan Presidential Foundation würdigte ihn als einen Mann, dessen Leben "von Überzeugung, Zielstrebigkeit und einer tiefen Verbundenheit mit den Idealen" seines Vaters geprägt gewesen sei.

Unterstützung für Trump

Während Ronald Reagan, US-Präsident von 1981 bis 1989, für viele Menschen in Europa als Symbolfigur des Kalten Krieges gilt, strebte sein Sohn keine politischen Ämter an. Er arbeitete als politischer Kommentator und schrieb Kolumnen für konservative Medien, darunter für den rechtsgerichteten Sender Newsmax. 2020 und 2024 unterstützte er die Präsidentschaftskandidaturen von Donald Trump.