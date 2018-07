Rom bittet EU um Unterstützung für evakuierte Migranten

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Ratspräsident Donald Tusk sowie an die Regierungschefs der EU-Länder um Unterstützung im Umgang mit den 450 Migranten gebeten, die sich an Bord von zwei Schiffen der italienischen Küstenwache befinden. Conte forderte Solidarität mit Italien ein.

Beim EU-Gipfeltreffen am 28. und 29. Juni in Brüssel habe man sich auf das Prinzip der Solidarität verständigt, hieß es im Schreiben. Italien sei nicht mehr willig, sich allein um die Flüchtlingsproblematik zu kümmern, die alle EU-Länder betreffe, argumentierte Conte.

Italien bemühe sich um ein Abkommen mit den anderen EU-Ländern für die sofortige Umverteilung der 450 Migranten. Sollte es von den EU-Partnern keine Antwort geben, werde Italien den Migranten keine Genehmigung zur Landung erteilen, betonte Conte laut Medienangaben.