Verhafteter Duterte: Auf dem Weg nach Den Haag

Nach seiner Festnahme in Manila wird der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte in Den Haag beim Internationalen Strafgerichtshof erwartet.

Dem 79-Jährigen soll dort wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Prozess gemacht werden. Es geht um mehrfache Morde im brutalen Kampf gegen die Drogenkriminalität.

Zelle an der Nordsee

Duterte war am Dienstag auf der Grundlage eines Internationalen Haftbefehls des Strafgerichtshofs in Manila festgenommen und nur wenige Stunden später in ein Flugzeug mit dem Ziel Den Haag gesetzt worden. Dort wird er am Mittwochvormittag erwartet, anschließend soll er in den Zellenkomplex des Gerichts im Nordseebad Scheveningen überführt werden. Wann er erstmals dem Richter vorgeführt wird, teilte das Gericht nicht mit.