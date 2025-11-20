Nach Ausschluss: Fico erwägt Gründung einer eigenen EU-Fraktion

Der slowakische Premierminister Robert Fico erwägt die Gründung einer neuen Fraktion im Europäischen Parlament und verzichtet auf eine Mitgliedschaft seiner Partei Smer-SD bei der rechten "Patrioten"-Fraktion. Die neue Gruppierung wolle Fico mit gleichgesinnten linken und "kriegskritischen" Parteien bilden, sagte die slowakische EU-Abgeordnete Monika Beňová (Smer-SD).

"Nach meinen Gesprächen mit Premierminister Fico kann ich sagen, dass er sich keiner anderen Gruppe anschließen möchte und auf das nächste Jahr wartet", sagte Beňová. Die geplante Fraktion könne aus einer Koalition von "Freunden des Friedens" bestehen.