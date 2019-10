Right here, right now: Fatboy Slim remixt Thunberg-Rede bei Konzert

Einen viralen Hit landete der britische Musiker Fatboy Slim. Bei einem Konzert im Londoner Club Cutty Shark überraschte er das tanzfreundige Publikum mit seinem Hit von 1999 Right Here Right Now – und mixte dazu die Rede von Greta Thunberg dazu.

"Right here, right now is where we draw the line", sagte Greta Thunberg vor der UNO.

Das Publikum zeigte sich begeistert. Mehrere Videoausschnitte tauchten davon im Netz auf.