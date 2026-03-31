300 Millionen Deal für Rheinmetall: Deutschland soll Kamikazedrohnen bestellen wollen

Nach Großaufträgen zur Drohnenproduktion für die beiden Rüstungs-Startups Helsing und Stark Defence könnte auch der Konzern Rheinmetall einem Medienbericht zufolge bald Kamikazedrohnen für die deutsche Bundeswehr produzieren. Wie der Spiegel am Dienstag berichtete, bat das deutsche Bundesverteidigungsministerium den Haushaltsausschuss in dieser Woche, ein weiteres Projekt zur Beschaffung sogenannter Loitering Munition von Rheinmetall zu billigen.

Im Februar hatte der Bundestag bereits grünes Licht für die Anschaffung bei Helsing und Stark Defence gegeben. Bei Loitering Munition handelt es sich um unbemannte Flugkörper, die über ihrem Ziel "lauern", bis sie den Befehl zum Angriff bekommen. Dann werfen sie entweder eine Sprengladung ab oder stürzen sich selbst auf ihr Zielobjekt. Im Militärjargon werden sie daher auch als "Kamikazedrohnen" bezeichnet.