Regierungskurs stürzt Sozialisten in die Krise

Aber Premierminister Valls hat durch dieses Manöver eingestehen müssen, das er sich nicht mehr auf die eigene SP-Abgeordnetenmehrheit verlassen kann. Der bürgerlichen Ex-Staatschef und UMP-Spitzenpolitiker Nicolas Sarkozy höhnte: „Welch Zeichen der Schwäche! Es gibt keine Regierung und keine Mehrheit mehr“. Tatsächlich stellt sich für Valls nunmehr die Frage, wie er künftige Widerstände des linken SP-Flügels in seinem Lager umschiffen soll, zumal die jetzt benützte Sonderprozedur pro Tagungsperiode des Parlaments nur einmal angewandt werden kann.

Premierminister Valls und der für dieses Gesetz zuständige, junge und redegewandte Wirtschaftsminister Emmanuel Macron können allerdings, laut Umfragen, mit breiter Zustimmung in der Bevölkerung rechnen. Linke und Gewerkschafter kritisieren zwar heftig die vorgesehene Ausdehnung der Öffnungsmöglichkeiten im Handel an Sonntagen und die Vereinfachung und Verkürzung von Entlassungsverfahren. Aber umgekehrt hat sich Macron auch mit eher konservativen Berufsverbänden angelegt, indem er Monopole und ständische Privilegien in so unterschiedlichen Bereichen wie Notariatskanzleien, Handelsgerichten, Fahrschulen und zwischenstädtischen Busverbindungen aufmischt.