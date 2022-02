Rechtsruck bei Frankreichs Rechten: Zemmour wirbt Le Pen Personal ab

aus Paris Simone Weiler

Wer wird als Nächstes ankündigen, dass er oder sie mitten im Präsidentschaftswahlkampf den rechtsnationalen Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen verlässt, um sich dem rechtsextremen Kandidaten Éric Zemmour anzuschließen? In den Rängen des RN, so heißt es, stellen sich alle diese bange Frage.

Am Mittwoch verkündete die EU-Abgeordnete Maxette Pirbakas in der Zeitung Le Figaro ihre Entscheidung, sich dem Journalisten anzuschließen, der Le Pen von rechts Konkurrenz macht. "Er ist nicht wie ein Politiker. Ich finde mich in ihm wieder, er hört zu", sagte die 46-Jährige aus Guadeloupe, die beim RN bislang die Überseegebiete vertrat.

Sie folgte auf Schwergewichte der Partei wie die EU-Abgeordneten Gilbert Collard und Jérôme Rivière, der bekannte TV-Kommentator Jean Messiha und Damien Rieu, der Mitbegründer der inzwischen verbotenen rechtsextremen Bewegung "Identitäre Generation". Sie alle haben zwar die Seite gewechselt, aber nicht das ultrarechte Lager.

Hinter Le Pen

In ihren einander ähnelnden Programmen fordern Le Pen wie Zemmour in erster Linie einen Einwanderungsstopp und klare Nachteile für Migranten. Zemmour, der schon mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, ist in seiner Wortwahl der Gröbere und verbreitet die rechtsextreme Verschwörungstheorie vom "Großen Bevölkerungsaustausch" der "weißen Rasse".