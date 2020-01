Raketenangriff im Jemen: Rund 60 Tote

Bei einem mutmaßlichen Angriff der Houthi-Rebellen auf ein militärisches Trainingscamp in der Stadt Marib sind am Samstag rund 60 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Das berichtete das saudi-arabische Staatsfernsehen. Bei dem Angriff seien Raketen und Drohnen zum Einsatz gekommen. Saudi-Arabien und der Iran, der sich als Schutzmacht der Schiiten begreift, ringen seit Jahren um die Vormachtstellung in der Region und liefern sich im Jemen einen Stellvertreterkrieg. Nach Angaben aus Militärkreisen wurden mindestens 40 Regierungssoldaten getötet und etwa 50 weitere verletzt.