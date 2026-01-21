Auf Wunsch von Russland: Putin trifft US-Sondergesandten Witkoff

Der russische Präsident Wladimir Putin plant nach Angaben Moskaus für Donnerstag ein Treffen mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff. Die Zusammenkunft stehe "für morgen auf dem Terminkalender des Präsidenten", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der russischen Nachrichtenagentur TASS, ohne den Ort des geplanten Treffens zu nennen. Der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, werde ihn begleiten, sagte Witkoff dem Sender CNBC.

"Wichtige Aussage von ihrer Seite"

Das Treffen finde auf Wunsch der russischen Seite statt. "Ich denke, das ist eine wichtige Aussage von ihrer Seite", so Witkoff. Die russische Führung hatte vergangene Woche mitgeteilt, sie bereite den Empfang von Witkoff und Kushner für Friedensgespräche zur Ukraine vor, nannte aber keinen Termin. Nun bestätigt das Präsidialamt in Moskau das Treffen am Donnerstag.