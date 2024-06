Putin hält an degradiertem Patruschew im Sicherheitsrat fest

In einem am Dienstag auf einer Regierungswebsite veröffentlichten Erlass ernannte Putin zudem den neuen russischen Verteidigungsminister Andrej Beloussow zum ständigen Mitglied des Sicherheitsrates.

In einer der überraschendsten Maßnahmen der Regierungsumbildung im Mai versetzte Putin Patruschew nach 16 Jahren als Sicherheitschef des Landes auf einen Posten mit praktisch keinerlei Machtbefugnissen - als Kreml-Berater für den Schiffbau. Putin gab keine Erklärung für diese Degradierung und löste damit wochenlange Spekulationen aus, was mit Patruschew, der jahrelang als eine der mächtigsten Persönlichkeiten Russlands galt, geschehen würde und was dies für den Kurs Russlands bedeute.

Patruschew stammt wie Putin aus St. Petersburg, beide kennen sich seit Jahrzehnten. Er war einst Putins Nachfolger als Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB. Patruschew gilt als außen- und sicherheitspolitischer Hardliner.